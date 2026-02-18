BM Raportörü Albanese, İsrail'in Batı Şeria'yı daha fazla ilhak etme girişimlerini kınadı

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'yı daha fazla ilhak etme girişimlerini kınadı.

Albanese, İsrail'in Batı Şeria'daki ilhakını genişletmeye yönelik adımlarına dair yazılı açıklama yaptı.

İsrail güvenlik kabinesinin işgal altındaki Batı Şeria'da toprak kamulaştırmasını genişletme kararının ilhakı pekiştireceğine dikkati çeken Albanese, bunun, uluslararası hukuka göre saldırganlık anlamına gelebileceğini ve dünyanın en yüksek mahkemesi tarafından yasa dışı ilan edilen bir işgali sağlamlaştıracağını belirtti.

Albanese, "İsrail'in Batı Şeria'yı daha fazla ilhak etme girişimlerini kınıyorum. Bu önlemler rutin idari düzenlemeler değil. Bunlar, kalıcı ilhak yönünde kasıtlı, kademeli adımlardır. Bunları parça parça, gün ışığında ve tam bir cezasızlıkla ilerletiyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

İsrailli aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir dahil önlemlerin mimarlarının amacının yalnızca "Yahudi kendi kaderini tayin hakkı" için yerleşim gelişimini hızlandırmak olduğunu açıkça ve defalarca belirttiğine işaret eden Albanese, bunun tarafsız yönetim olmadığını vurguladı.

Albanese, "(İsrail'in Batı Şeria'daki adımları) Bu, derhal durdurulması gereken, etnik temizliği hedefleyen suç teşkil eden bir politika. İlhak istikrar oluşturmaz, sistematik ayrımcılık, mülksüzleştirme ve kalıcı boyunduruk altına alma üretir." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in toprak gasbını "resmileştirme" kararı

İsrail devlet televizyonunun haberine göre Tel Aviv yönetimi, Batı Şeria'da 1967'den bu yana ilk kez arazi kayıt sürecini yeniden başlatma kararı aldı.

Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Adalet Bakanı Yariv Levin ve Savunma Bakanı Yisrael Katz tarafından sunulan teklif hükümet tarafından onaylandı.

Karar kapsamında, Batı Şeria'nın yaklaşık yüzde 61'ini oluşturan ve tam İsrail kontrolü altında bulunan C bölgesinde toprakların "devlet mülkü" olarak kaydedilmesi planlanıyor.

Süreç, mülkiyet tescili, satış izinleri ve harç tahsilatını kapsarken, Filistin yönetiminin bu bölgelerdeki yetkilerinin fiilen devre dışı bırakılması öngörülüyor.

İsrail basınına göre hedef, 2030 yılına kadar C bölgesinin yaklaşık yüzde 15'inin kademeli şekilde "tescillenmesi".

İsrailli yetkililer kararı, "yerleşim faaliyetlerini güçlendirme" adımı olarak savunurken Filistin tarafı ve bölge ülkeleri bunu Batı Şeria'nın fiilen ilhakına zemin hazırlayan girişim olarak değerlendiriyor.