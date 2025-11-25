Haberler

BM: Nijerya'da 35 Milyon Kişi Şiddetli Açlık Çekebilir

Güncelleme:
Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı, 2026 yılında Nijerya'nın kuzeyinde 35 milyon kişinin 'şiddetli açlık' yaşayacağını ve Borno eyaletinde 15 bin kişinin felaket düzeyinde açlık çekebileceğini öngördü.

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), gelecek yıl Nijerya'nın kuzeyinde Afrika'nın en kötü gıda güvensizliği seviyesinin yaşanacağını öngörüyor.

WFP'nin yayımladığı rapora göre, 2026 yılında Nijerya'da 35 milyon kişinin "şiddetli açlık" yaşayacağı tahmin ediliyor.

Bu rakamın kıtadaki en yüksek rakam olduğu belirtilen raporda, Borno eyaletinde en az 15 bin kişinin 2026'da kıtlık benzeri koşullar da dahil olmak üzere "felaket düzeyinde açlık" yaşayacağının öngörüldüğü ifade edildi.

Raporda, "Nijerya'nın kuzeyi, kırsal tarım topluluklarının en çok etkilendiği, 10 yıldır görülen en şiddetli açlık krizini yaşıyor." denildi.

Yetkililer, çeşitli silahlı grupların yaygın saldırılarının çiftçileri topraklarını kullanmaktan caydırdığını söyledi.

