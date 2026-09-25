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BM Mülteciler Yüksek Komiseri Salih 117 milyon insanın yerinden edildiğini bildirdi

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BM Mülteciler Yüksek Komiseri Barham Salih, BM Güvenlik Konseyi'ni bilgilendirerek 117 milyondan fazla insanın çatışmalar ve zulüm nedeniyle yerinden edildiğini bildirdi. Salih, bunun temel olarak uluslararası barış ve güvenliğe yönelik bir meydan okuma olduğunu söyledi.

NEW Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Barham Salih, çatışmalar, şiddet, zulüm ve güvenliklerine yönelik diğer tehditler nedeniyle 117 milyondan fazla insanın yerinden edilmiş durumda olduğunu bildirdi.

Salih, New York'ta BM Güvenlik Konseyi'ni bilgilendirdi.

Çatışmalar, şiddet, zulüm ve güvenliklerine yönelik tehditler nedeniyle 117 milyondan fazla insanın yerinden edilmiş durumda olduğunu aktaran Salih, çatışmaların da çoğaldığına dikkati çekti.

Salih, çatışmaların aynı zamanda daha uzun süreli hale geldiğine ve siyasi çözüm bulunamadığına işaret ederek, "Geçici olacağını umdukları bir kriz nedeniyle evlerini terk eden milyonlarca insan, kendilerini yıllarca, hatta bazen nesiller boyunca yerinden edilmiş halde buluyor." ifadesini kullandı.

Bunun sadece insani bir mesele olmadığının altını çizen Salih, "Temel olarak uluslararası barış ve güvenliğe yönelik bir meydan okumadır." dedi.

Kaynak: AA
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