BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi'den Suriye'nin kuzeyindeki kamplara ziyaret

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi'nin başkanlığındaki heyet, Suriye'nin kuzeyindeki Esed rejimi ve destekçilerinin saldırıları nedeniyle yerinden edilenlerin kaldığı çadır kampları ziyaret etti.

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi'nin başkanlığındaki heyet, Suriye'nin kuzeyindeki Esed rejimi ve destekçilerinin saldırıları nedeniyle yerinden edilenlerin kaldığı çadır kampları ziyaret etti.

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi ve beraberindeki heyet, Kilis ilçesinde Öncüpınar Sınır Kapısı'nın karşısındaki Babül Selame sınır kapsından giriş yaptı.

Grandi, Azez, Suran ve İhtimlat bölgelerinde Esed rejimi ve destekçilerinin saldırıları nedeniyle yerinden edilenlerin kaldığı kamplarda inceleme yaptı.

Garandi, İhtimlat beldesindeki çadır kamp yetkilileri ile saldırılardan kaçarak yerinden edilenlerle konuştu.

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, 9 Mart 2023'te Beşşar Esed'le Şam'da görüşmüştü.