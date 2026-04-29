Haberler

BM: Lübnan'da 2 Mart'tan bu yana sağlık hizmetlerine yönelik 149 saldırı yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Lübnan'da 2 Mart'tan bu yana İsrail'in sağlık hizmetlerine yönelik 149 saldırı gerçekleştirdiğini, bu saldırılarda 100 kişinin öldüğünü, 233 kişinin yaralandığını bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, Lübnan ile ilgili son gelişmeleri aktardı.

BM insani yardım çalışanlarının, özellikle Lübnan'ın güney kesimindeki güvensizlik nedeniyle ülkedeki durumun kırılgan ve istikrarsız olmaya devam ettiği konusunda uyarıda bulunduğunu belirten Dujarric, dün Tayri bölgesindeki bir binaya düzenlenen 2 hava saldırısında 3 sivil savunma kurtarma görevlisinin öldüğünü söyledi. Dujarric, "Bu olay, acil durum ve insani yardım çalışanları da dahil olmak üzere sivillerin karşı karşıya kaldığı risklerin altını çiziyor." dedi.

Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) göre, çatışmanın başlangıcından bu yana İsrail'in sağlık hizmetlerine yönelik 149 saldırı gerçekleştirdiğini bildiren Dujarric, bu saldırılarda 100 kişinin öldüğünü, 233 kişinin yaralandığını dile getirdi.

Dujarric, sivillere, sivil altyapıya ve sağlık çalışanlarına yönelik saldırıların, uluslararası insani hukuka aykırı ve kabul edilemez olduğuna işaret ederek, tüm taraflara "yasalar kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirme" çağrısı yaptı.

İsrail, Litani Nehri'nin güneyinde yaşayan sakinlere yeni bir tahliye emri verdi

Dujarric, bugün İsrail'in, Lübnan'da Litani Nehri'nin güneyinde 16 bölgeyi kapsayan alanda yaşayan sakinlere yeni bir tahliye emri verdiği bilgisini paylaştı.

Zorla yer değiştirmelerden kadın ve çocukların orantısız şekilde etkilenmeye devam ettiğine dikkati çeken Sözcü, yerinden edilmelerde ailelerin psikolojik ve ekonomik zorlukların en ağır yükünü taşıdıklarını kaydetti.

Dujarric, Lübnan'da artan insani yardım ihtiyacına rağmen fonlamaların yetersiz olduğunun altını çizerek, Lübnan Acil Yardım Çağrısı'na sadece 117 milyon dolardan biraz fazla para ulaştığını, bunun da ihtiyaç olan 308 milyon doların yalnızca yüzde 38'ine denk geldiğini bildirdi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ve İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki saldırıları sürerken, Hizbullah da karşılık vermeye devam ediyor.

İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırılarda can kaybı 2 bin 576'ya, yaralı sayısı 7 bin 962'ye ulaştı.

Söz konusu sürede İsrail saldırıları nedeniyle 16 hastanenin zarar gördüğü kaydedildi.

Kaynak: AA / Islam Doğru
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

