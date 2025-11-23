Haberler

BM, Libyalı blog yazarı Hanse Mücahid'in öldürülmesini kınadı

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu, blog yazarı Hanse Mücahid'in kimliği belirsiz kişiler tarafından öldürülmesini kınadı ve olayla ilgili hızlı bir soruşturma başlatılmasını talep etti. Mücahid'in ölümü, ülkede geniş bir infiale neden oldu.

TRABLUS, 23 Kasım (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL), Libyalı blog yazarı Hanse Mücahid'in öldürülmesini kınadı ve olayla ilgili hızlı ve şeffaf soruşturma başlatılmasını istedi.

Yerel basında yer alan haberlere göre içerik üreticisi Mücahid cuma akşamı Trablus'un Cenzur bölgesinde kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından vurularak öldürüldü. Olay ülke genelinde büyük infiale yol açtı.

Mücahid, Libya'daki siyasi çıkmazından kurtulmak için 2020 yılında BM'nin desteğiyle kurulan Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun eski üyesi Muaz el-Menfuh'ın eşi idi.

UNSMIL yaptığı açıklamada, yetkilileri suçluları adalete teslim etmeleri ve kadınlara yönelik şiddet eğilimleri ile kamusal yaşamda aktif olan kadınları hedef almayı durdurmaları için kararlı önlemler almaya çağırdı.

Açıklamada ayrıca, itidal çağrısında bulunularak devam eden soruşturmalara ilişkin tam işbirliği yapılması istendi.

Bazı haberlerde, saldırının aynı aracı kullanan kocasını hedef almış olabileceği veya silahlı gruplar arasındaki rekabetle bağlantılı olabileceği öne sürüldü.

Kaynak: Xinhua / Güncel
