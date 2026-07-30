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BM: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola'nın yayılma hızı müdahale çabalarını zorluyor

BM: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola'nın yayılma hızı müdahale çabalarını zorluyor
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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 30 Temmuz (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler yetkilileri, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgınının yayılma hızı karşısında müdahale çabalarının yetersiz kaldığını belirterek, uluslararası topluma bu ülkede Ebola ile mücadele çalışmalarını önemli ölçüde artırma...

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 30 Temmuz (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler yetkilileri, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgınının yayılma hızı karşısında müdahale çabalarının yetersiz kaldığını belirterek, uluslararası topluma bu ülkede Ebola ile mücadele çalışmalarını önemli ölçüde artırma çağrısında bulundu.

BM Kıdemli Ebola Koordinatörü Julien Harneis ve BM Dünya Gıda Programı (WFP) İcra Direktör Yardımcısı Carl Skau, salgının merkez üssü konumundaki Ituri eyaletinin başkenti Bunia'dan çevrimiçi basın toplantısı düzenledi.

Harneis, "Son 24 saatte Kongo'da 50 kişi Ebola nedeniyle hayatını kaybetti. Vaka sayısı katlanarak artıyor ve her 20 günde bir ikiye katlanıyor. Salgın, müdahale çabalarımızdan çok daha hızlı yayılıyor. Bu nedenle salgın ile müdahale çalışmalarımız arasındaki fark giderek büyüyor" dedi.

Skau ise Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki salgının bugüne kadarki en hızlı büyüyen Ebola krizi olduğunu belirterek, "Bir karşılaştırma yapmak gerekirse, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde son iki ayda 1.000 kişi hayatını kaybetti. Batı Afrika'da ise aynı sayıda can kaybı sekiz ayda yaşanmıştı" ifadelerini kullandı.

Yetkililer, Ebola'ya yönelik müdahale çabalarının kapsamlı şekilde artırılması çağrısında bulunurken, acil finansman ihtiyacına da dikkat çekti.

Harneis, BM'nin Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne yönelik insani yardım planı için 2,1 milyar ABD dolarına ihtiyaç duyulduğunu, ancak bu tutarın yalnızca yüzde 45'inin karşılanabildiğini belirtti. Skau ise Dünya Gıda Programı'nın önümüzdeki altı ay boyunca Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Ebola müdahalesi için 76 milyon ABD dolarına ihtiyaç duyduğunu, bu finansmanın yalnızca lojistik giderleri kapsadığını ve gıda yardımını içermediğini söyledi.

Kaynak: Xinhua
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