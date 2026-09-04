BM: Gazze'de Kış Sağlık Riskini Artırıyor

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), kış aylarının yaklaşmasıyla, İsrail'in yerinden ettiği Gazzelilerin sağlık risklerinin arttığına dikkati çekti.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, Orta Doğu'daki gelişmeler hakkında gazetecileri bilgilendirdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'un tespitlerini aktaran Dujarric, kışın yaklaşmasıyla Gazze'deki Filistinlilerin "halk sağlığı konusunda yaşayacağı sıkıntılara" değindi.

Dujarric, Filistinlilerin çadır kentlerde çok kalabalık yaşamak zorunda olduğuna işaret ettiği açıklamasında, "Dr. Tedros, Gazze'nin halihazırda kapasitesinin sınırında olan sağlık sisteminin, hastalık ve rahatsızlıklarda yaşanabilecek yeni artışları kaldıramayacağı uyarısında bulundu." ifadelerini kullandı.

Gazze'de kışın ilerlemesi ve yağışların başlamasıyla, sel sularının kanalizasyon atıklarını ve kirli suları yoğun nüfuslu bölgelere yayarak hastalık riskini artırması ihtimalini değerlendiren Dujarric, bu nedenle Ghebreyesus'un, "kısıtlı olan laboratuvar ve teşhis malzemelerine, temel ilaçlara, rehabilitasyon ekipmanlarına ve halk sağlığı hizmetlerine erişimin artırılması" çağrısında bulunduğunu söyledi.

Dujarric, BM ve Gazze'deki insani yardım ortaklarının, Filistinlilerin yağışlı mevsime yönelik hazırlıklarına destek vermeye devam ettiğini ancak bu desteğin yeterli olabilmesi için "acilen daha fazla kaynağa ve erişim imkanına" ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Kaynak: AA