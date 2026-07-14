Haberler

BM'den, Gazze'deki güvensizlik ortamı nedeniyle insani yardımların ciddi şekilde aksadığı uyarısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BM, İsrail güçlerinin Gazze'deki Sarı Hat’ı kaydırarak güvensizlik ortamı oluşturduğunu ve bu nedenle Filistinlilere temel yardımların ulaştırılmasının ciddi şekilde aksadığını bildirdi.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), İsrail güçlerinin Gazze'deki sözde "Sarı Hat"ı kaydırmaya devam ettiğini ve hattın etrafında oluşturduğu "güvensizlik ortamı" nedeniyle temel yardımların Filistinlilere ulaştırılmasında ciddi aksaklıklar olduğunu belirtti.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında Gazze'deki son durum hakkında bilgi verdi.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) yetkililerinin, BM ve yardım ortaklarının Gazze Şeridi'nin içindeki Sarı Hat yakınlarındaki Filistinlilere ulaşmada önemli zorluklarla karşılaşmaya devam ettiğini belirttiğini aktaran Haq, İsrail güçlerinin hat bölgesindeki hareketliliğinin sürdüğünü belirtti.

Haq, bölgede görüştükleri Filistinli temsilcilerin İsrail'in Sarı Hat'ı sürekli kaydırdığını anlattığını söyleyerek, "İsrail tanklarının günlük hareketlerini, kum setlerinin inşasını ve tekrarlayan silah seslerini anlattılar. Ailelerin, yaralanma korkusuyla günün büyük bir bölümünde çadırlarının içinde kaldıkları bildirildi." dedi.

İsrail güçlerinin bu bölgelerde oluşturduğu "güvensizlik ortamı" nedeniyle Filistinlilere temel yardımların ulaştırılmasının ciddi şekilde aksadığını vurgulayan Haq, bu nedenle bazı Filistinlilerin Gazze içinde yer değiştirmek istediğini ancak sınırlı alanlar nedeniyle çok seçenek bulunmadığını kaydetti.

"Sarı Hat", ABD'nin Gazze'deki savaşı sona erdirmeyi öngören ve Ekim 2025'te yürürlüğe giren planının ilk aşaması kapsamında İsrail ordusunun çekilmesi öngörülen ayrım çizgisini ifade ediyor.

Ancak Filistin tarafı, İsrail'in söz konusu düzenlemelere tam olarak bağlı kalmadığını, Sarı Hat'ı sürekli içeriye doğru ilerleterek yakınlardaki sivillere de saldırıları sürdürdüğünü belirtiyor.

Kaynak: AA / Islam Doğru
ABD'deki Reza Zarrab davasında nihai karar açıklandı

9 yıl sonra! ABD'deki Reza Zarrab davasında nihai karar açıklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Oğuzhan Uğur da Haluk Levent'i sattı: Çıkarmam gereken dersleri çıkardım

Oğuzhan da Haluk abisini sattı
Yalnız yaşayan adam, annesinin ölümünden 5 gün sonra evinde can verdi

Kapıyı kırıp eve giren ekipler acı manzarayla karşılaştı

Mbappe'nin babası oğlunu bir kalemde harcadı

Babası, oğlunu bir kalemde harcadı! Bu cevabı hiç kimse beklemiyordu
Zehra Güneş'ten yıllar sonra gelen itiraf: Daha 20 yaşındaydım...

Zehra Güneş'ten olay itiraf: Daha 20 yaşındaydım...
Fransız ordusundan Avengers'lı gövde gösterisi: Kıyamet mi geliyor?

Kıyamet mi geliyor? Bu görüntü kısa sürede dünya gündemine oturdu
Eşinin kadın sunucuyla göz göze gelmemesi için yaptığı şeye bakın

Eşinin kadın sunucuyla göz göze gelmemesi için yaptığı şeye bakın
İşte Haluk Levent'in milyonlarca liralık bahis oynadığı takım

İşte Haluk Levent'in milyonlarca liralık bahis oynadığı takım