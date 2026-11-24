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BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda, görev başındaki BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) çalışanını öldürmesini kınadı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuştu.

Gazze'de BM çalışanlarının bir su kuyusu yakınlarında topluma hayati hizmetler sundukları sırada İsrail hava saldırısına uğradığını belirten Dujarric, "UNRWA çalışanlarımızın öldürülmesini ve yaralanmasını elbette kınıyoruz." dedi.

Dujarric, siviller ve insani yardım çalışanları dahil tüm sivil tesis ve altyapıların her zaman korunması gerektiğini vurgulayarak, "Bunlar, asla militarize edilmemeli ve asla saldırıya uğramamalıdır. İnsani yardım personeli, hayat kurtaran çalışmalarını güvenli bir şekilde yürütebilmelidir." ifadelerini kullandı.

Dujarric, dünkü olayla birlikte Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırıları sonucu Gazze genelinde öldürülen insani yardım çalışanı sayısının, 397'si UNRWA personeli olmak üzere toplam 600'e çıktığını kaydetti.

İsrail ordusu tarafından dün, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibalıya Mülteci Kampı'na düzenlenen İHA saldırısında, görev başında olan ve üzerinde kurum yeleği bulunan UNRWA çalışanı Adil el-Halu yaşamını yitirmişti.

İsrail ordusu, Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, ateşkesin yürürlüğe girdiği Ekim 2025'ten bu yana İsrail saldırılarında 1675 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 95 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında toplam can kaybının 74 bin 742'ye, yaralı sayısının ise 176 bin 227'ye ulaştığı kaydedilmişti.

Kaynak: AA