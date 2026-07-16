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BM, ateşkese rağmen İsrail'in Lübnan'ın güneyinde ihlalleri sürdürdüğünü bildirdi

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BM, İsrail ordusunun Lübnan ile ateşkese rağmen güneyde füze ve hava sahası ihlalleri yaptığını, UNIFIL'in çok sayıda ihlal kaydettiğini duyurdu.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), İsrail ordusunun Lübnan ile imzalanan çerçeve anlaşması ve ateşkese rağmen ülkenin güneyinde ihlallerine devam ettiğini belirtti.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, Lübnan'ın güneyindeki durum hakkında bilgi verdi.

BM Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) yetkililerinin, bu sabah İsrail güçlerine atfedilen 13 füze yörüngesi kaydettiğini aktaran Dujarric, yine İsrail güçlerine atfen dün 6, önceki gün 18 füze yörüngesi tespit edildiğini dile getirdi.

Dujarric, "UNIFIL, 21 Haziran'dan bu yana Hizbullah da dahil olmak üzere devlet dışı aktörlerden kaynaklanan herhangi bir yörünge ise tespit etmedi." ifadesini kullandı.

İsrail güçlerinin dün 28 defa Lübnan hava sahasını ihlal ettiğinin gözlemlediğine de dikkati çeken Dujarric, İsrail'in çoğunlukla mikro insansız hava araçları (İHA) ve tank atışları ile de Lübnan'ın güneyinde ihlallerini sürdürdüğüne işaret etti.

İsrail ordusu, Lübnan ile imzalanan çerçeve anlaşması, ateşkes ve ABD-İran mutabakatına rağmen Lübnan'ın güneyindeki bazı beldelere hava ve topçu saldırıları düzenlemeye devam ediyor.

Kaynak: AA / Islam Doğru
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