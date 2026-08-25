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BM'den İsrail'e Uçurtma Tepkisi

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Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Ravina Shamdasani, İsrail'in, Gazze Şeridi'nden uçurulan uçurtmaların sınırdaki İsrail yerleşim birimlerine düştüğü iddiasıyla Filistinlilere yönelik sürgün ve saldırı tehdidinde bulunmasını "son derece çirkin bir durum" olarak niteledi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Ravina Shamdasani, İsrail'in, Gazze Şeridi'nden uçurulan uçurtmaların sınırdaki İsrail yerleşim birimlerine düştüğü iddiasıyla Filistinlilere yönelik sürgün ve saldırı tehdidinde bulunmasını "son derece çirkin bir durum" olarak niteledi.

Shamdasani, BM Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında AA muhabirinin, "İsrail, Gazze Şeridi'nden gelen çocuk uçurtmalarının sınırdaki İsrail yerleşim birimlerine düştüğü iddiasıyla Filistinlilere yönelik sürgün ve saldırı tehdidinde bulundu. İsrail'in Gazze'ye saldırılarını artırmak için böyle bir bahane sunmasına tepkiniz nedir? Ayrıca İsrail'in Sefarad Başhahamı David Yosef, İsrail'in tüm Filistin topraklarının sahibi olduğunu ileri sürerek Gazze'nin tamamen yok edilmesini istedi. Bir halkın ve bir bölgenin yok edilmesi çağrısı sizi dehşete düşürüyor mu?" sorularını yanıtladı.

"Çocukların uçurtma uçurması nedeniyle sınır dışı edilme tehdidine gelince, bunun son derece çirkin bir durum olduğu konusunda hepimizin hemfikir olabileceğini umuyorum." diyen Shamdasani, bunların en son tehditler olduğunu vurguladı.

Shamdasani, Sefarad Başhahamı Yosef'in tehditlerine ilişkin ise şunları söyledi:

"İsrail yetkililerinin en üst düzeyinden gelen, uluslararası insan haklarına ve insancıl hukuka tamamen saygısızlık eden, vahşet suçlarına varan şiddeti savunan ve kışkırtan kabul edilemez söylemleri görmeye devam ediyoruz. Sözde ateşkese rağmen Gazze'de her gün Filistinliler bombalanıyor, vuruluyor ve öldürülüyor. Ateşkesin ilan edildiği Ekim 2025'ten bu yana, uluslararası insancıl hukuk, ayrımcılık ve orantılılık gibi temel ilkeler de dahil çok sayıda ihlal yaşandı. Gazze'deki Filistinlilere dayatılan ihlaller, acılar ve sefalet göz ardı edilemez. Üçüncü ülkeleri bir kez daha ateşkesin tam olarak uygulanması konusunda ısrar etmeye, tüm ihlallere son vermeye ve hesap verebilirliği ve adaleti sağlamaya acil olarak çağırıyoruz."

İsrail'in Sefarad Başhahamı Yosef, İsrail'in tüm Filistin topraklarının sahibi olduğunu ileri sürerek Gazze'nin tamamen yok edilmesini istemişti.

Öte yandan İsrail, Gazze Şeridi'nden uçurulan uçurtmaların sınırdaki İsrail yerleşim birimlerine düştüğü iddiasıyla Filistinlilere yönelik sürgün ve saldırı tehdidinde bulunmuştu.

Kaynak: AA
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