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BM, İsrail'in Lübnan'ın güneyinde kalıcı varlık hazırlığına dair işaretleri bildirdi

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BM, İsrail'in Lübnan'ın güneyinde kalıcı varlığa yönelik altyapı faaliyetlerinde bulunduğuna dikkati çekti. UNIFIL raporlarına göre 5-8 Kasım'da 360 top mermisi çeşitli bölgelere isabet etti ve bu, barış güçlerinin hareket kabiliyetini kısıtladı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürürken, ülkenin güneyinde kalıcı olmaya yönelik altyapı faaliyetlerinde bulunduğuna dikkati çekildi.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen günlük basın toplantısında, BM Lübnan Geçici Barış Gücü'nün (UNIFIL) İsrail'in Lübnan'daki ihlallerine ilişkin son raporlarını paylaştı.

Haq, İsrail ordusunun Litani Nehri'nin güneyindeki altyapı faaliyetlerine işaret ederek, "UNIFIL ayrıca (İsrail güçlerinin) mühendislik çalışmaları ve yol yapım faaliyetlerini gözlemledi. UNIFIL'in operasyon alanındaki her iki sektörde de kalıcı bir varlığa yönelik hazırlıklar yapıldığına dair işaretler görüldü." ifadelerini kullandı.

İsrail'in askeri faaliyetlerinin 5-8 Kasım'da Lübnan'ın güneyi genelinde devam ettiğini belirten Haq, bu faaliyetler arasında "hava saldırıları, topçu atışları, insansız hava aracı operasyonları ve önemli bir kara varlığının" bulunduğunu bildirdi.

Haq, "Barış gücü askerleri, perşembe günü operasyon bölgelerinde üç, pazar günü ise üç İsrail hava saldırısı daha gerçekleştiğini rapor etti." diye konuştu.

İsrail'in ateşlediği 360 top mermisinin çeşitli bölgelere isabet ettiğine söyleyen Haq, bu durumun UNIFIL güçlerinin hareket kabiliyetini kısıtladığını vurguladı.

Haq, İsrail ordusunun Litani Nehri'nin doğusunda kontrol noktaları ve fiziki engellerle, batısında ise tanklarla hareket özgürlüğünü ve geçişleri sınırlandırdığını kaydetti.

Kaynak: AA
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