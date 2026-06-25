Bm: İsrail'in Kullandığı Yangın Çıkarıcı Mühimmat Nedeniyle Gazze'de Çok Sayıda Aile Yerinden Edildi

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 25 Haziran (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, İsrail'in gece boyunca Gazze'de kullandığı yangın çıkarıcı mühimmat ve sözde Sarı Hat uygulamasını genişletmeye yönelik faaliyetler nedeniyle çok sayıda ailenin yerinden edildiğini bildirdi.

Ajansın çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahya bölgesinde gece saatlerinde çok sayıda aile yeniden yerinden edildi.

Açıklamaya göre, gece yarısına yakın saatlerde tankların Beyt Lahya'daki Atatra Kavşağı'na doğru ilerlemesi üzerine yaklaşık 30 evin boşaltıldığı ve bir insansız hava aracından atılan yangın çıkarıcı mühimmat nedeniyle üç çadırın alev aldığı bildirildi.

Askerlerin geri çekilmesinin ardından ailelerin çoğu evlerine geri dönerken, evlerinin yakınına sarı bir beton blok yerleştirilen 6 aile evlerine geri dönemedi. Söz konusu sarı beton blokların, sözde Sarı Hat uygulamasının sivillerin yaşam alanlarına doğru genişletildiği anlamına geldiğini kaydeden ajans, bu hat içerisinde kalan bölgede sık sık ölümcül güç kullanıldığını ifade etti.

Açıklamada, "İnsani yardım ortakları, yeni yerinden edilmiş veya başka nedenlerle eşyalarını kaybetmiş ailelere destek oluyor. Geçen hafta 135 evden alınan acil durum bildirimlerine müdahale edildi. Yardım çağrısında bulunan kişilerin ihtiyaçlarını hızlı şekilde değerlendiren insani yardım ortakları, bu kişilere Hızlı Ortak Dağıtım Mekanizması aracılığıyla çadır, battaniye, hijyen ve bakım kitleri, bidon ve branda sağladı" denildi.

Son yerinden edilmelerin çoğunun saldırılardan kaynaklandığını belirten ajansa göre, İsrail güçlerinin "Sarı Hat" boyunca ilerlediği ve sarı beton blokların yerleştirildiği bölgelerde onlarca aile evlerini terk etmek zorunda kaldı. Etkilenen kişi sayısı daha az olsa da yangın ve seller nedeniyle de insani yardım sağlandı.

Gazze'deki 2,1 milyon kişinin büyük çoğunluğunun hala yerinden edilmiş durumda olduğuna dikkat çeken ajans, daha kalıcı barınma çözümlerinin bulunması için enkazın kaldırılması ve patlayıcı mühimmatın temizlenmesi amacıyla inşaat malzemeleri ve ekipmanlarının bölgeye getirilmesinin onaylanması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: Xinhua