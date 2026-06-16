Ocha: İsrail'in Saldırıları ve 'Sarı Hat' Uygulamasını Genişletmesi Gazze'de Yeni Yerinden Edilmelere Yol Açıyor

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 16 Haziran (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), İsrail'in Gazze Şeridi'nde saldırılarını artırması ve "Sarı Hat" uygulamasını genişletmesi nedeniyle Filistinlilerin evlerini terk etmeye zorlandığını bildirdi.

Ajanstan pazartesi günü yapılan açıklamada, hafta sonu boyunca Gazze'de sivillerin güvenliği ve refahına yönelik risklerin yüksek seviyede seyrettiği belirtildi. Açıklamaya göre, birçok vilayetin yoğun nüfuslu bölgelerinde çok sayıda hava saldırısı, topçu ateşi ve silahlı çatışma yaşandı.

OCHA cuma günü Cibaliye Mülteci Kampı'nda yerinden edilmiş ailelerin barındığı bir BM okulunun avlusuna düzenlenen hava saldırısının hafif hasara yol açtığını ifade etti.

Açıklamada, "Gazze'nin doğusunda İsrail askerlerinin sözde 'Sarı Hat' uygulamasının batıya doğru genişletildiğini gösteren sarı beton bloklar yerleştirmesi nedeniyle onlarca aile yerinden oldu ve bölgede kalan siviller de hafta sonu boyunca artan güvensizlik nedeniyle bölgeyi terk etmek zorunda kaldı" ifadeleri kullanıldı.

İsrail güçlerinin, Ekim 2025'te erişimin kısıtlandığı alanı işaretlemek için bu hattı kullanmaya başladığını kaydeden ajans, hattın yeni sarı blokların yerleştirilmesiyle birkaç kez genişletildiğini belirtti.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği de İsrail güçlerinin, söz konusu hatta yaklaşan Filistinlileri hedef aldığı uyarısında bulundu.

İnsani yardım erişimi açısından Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'nın izin verilen yardım malzemeleri için tek giriş noktası olduğuna dikkat çeken ajans, hafta sonu kapıda yürütülen inşaat çalışmaları nedeniyle ciddi tıkanıklık yaşandığını vurguladı.

Jeneratörler ve yedek parçalar da dahil olmak üzere bazı kritik malzemelere yönelik yasakların halen yürürlükte olduğunu kaydeden ajans, İsrail makamlarıyla yapılan son görüşmeler sonucunda yetersiz beslenmenin tespitinde kullanılan ekipmanların da aralarında bulunduğu bazı malzemelere yönelik kısıtlamaların kaldırıldığını bildirdi.

Kaynak: Xinhua