BM, İsrail'in Gazze'deki Gazeteci Ölümlerini Kınadı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Ofisi, İsrail'in Gazze Şeridi'nde gazetecilere yönelik saldırılar sonucu 6 Filistinli gazetecinin öldürülmesini kınadı ve Gazze'deki gazetecilerin güvenliğini talep etti.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Ofisi, İsrail'in Gazze Şeridi'nde aralarında Al Jazeera televizyonunun iki muhabirinin de bulunduğu Filistinli gazetecileri öldürmesini kınadı.

BM İnsan Hakları Ofisi, konuya ilişkin sosyal paylaşım sitesi X'ten paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, "İsrail ordusunun uluslararası insancıl hukuku ciddi şekilde ihlal ederek, çadırlarına düzenlediği saldırıda 6 Filistinli gazeteciyi öldürmesini kınıyoruz." ifadesi yer aldı.

İsrail'in, gazeteciler dahil tüm sivillere saygı göstermesi ve onları koruması gerektiği belirtilen paylaşımda, "7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de en az 242 Filistinli gazeteci öldürüldü. Tüm gazetecilerin Gazze'ye derhal, güvenli ve engelsiz erişiminin sağlanmasını talep ediyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

İsrail ordusunun dün akşam Gazze kentindeki Şifa Hastanesi yakınlarında gazetecilerin kaldığı çadıra düzenlediği saldırıda Al Jazeera muhabirleri Enes eş-Şerif ve Muhammed Kurayka'nın aralarında bulunduğu 6 gazeteci yaşamını yitirmişti.

