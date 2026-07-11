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Bm: İsrail'in Batı Şeria'daki Askeri Faaliyetleri Daha Fazla İnsanın Yerinden Olmasına Yol Açıyor

Bm: İsrail'in Batı Şeria'daki Askeri Faaliyetleri Daha Fazla İnsanın Yerinden Olmasına Yol Açıyor
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Birleşmiş Milletler, İsrail'in Batı Şeria'daki askeri operasyonları, yıkımlar ve yerleşimci şiddeti nedeniyle bu yıl 3.200'den fazla Filistinlinin yerinden edildiğini, günlük ortalamanın önceki üç yılın iki katına çıktığını bildirdi.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 11 Temmuz (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), İsrail'in Batı Şeria'daki askeri faaliyetlerinin daha fazla kişinin yerinden edilmesine ve daha sıkı kısıtlamalara yol açtığını bildirdi.

Ajanstan cuma günü yapılan açıklamada, İsrail'in askeri operasyonları, artan hareket kısıtlamaları, yıkımlar, yerleşimlerin genişletilmesi ve yerleşimcilerin şiddet eylemlerinin devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Bunun sonucunda daha fazla Filistinli yerinden oluyor, koruma riskleri artıyor ve barınma, geçim kaynakları ve temel hizmetlere erişim her geçen gün daha da kısıtlı hale geliyor" denildi.

Temmuz ayı başından bu yana yıkımlar nedeniyle 67 kişinin yerinden edildiği ve ihtiyaç sahiplerine destek amacıyla bağışçıların finanse ettiği iki yapı da dahil olmak üzere 24'ten fazla yapının yıkıldığı kaydedildi. İsrail makamlarının bu yapıları inşaat ruhsatı bulunmadığı gerekçesiyle yıktığını belirten ajans, Filistinlilerin bu ruhsatları almasının neredeyse imkansız olduğuna dikkat çekti.

Bu yılın başından bu yana yerleşimcilerin saldırıları ve İsrail tarafından verilen ruhsatların bulunmaması nedeniyle gerçekleştirilen yıkımlar sonucunda 3.200'den fazla Filistinlinin yerinden edildiği, bunun günde ortalama 17 kişiye denk geldiği ve bu rakamın önceki üç yıllık günlük ortalamanın iki katı olduğu ifade edildi.

Ayrıca açıklamada yardım kuruluşu World Central Kitchen'ın çarşamba günü bildirdiğine göre, İsrail güçlerinin Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan Gazze'deki kuruluşun deposuna yardım malzemesi taşıyan lojistik ortaklarından biri için çalışan bir sürücüyü öldürdüğünü bildirdiği kaydedildi. World Central Kitchen, olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma çağrısında bulundu.

Kaynak: Xinhua
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