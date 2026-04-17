BM, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı tüm ticari gemilere tamamen açmasını memnuniyetle karşıladı

Birleşmiş Milletler, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı tüm ticari gemilere açmasını olumlu bir adım olarak değerlendirdi. BM Genel Sekreteri Guterres, bu gelişmenin uluslararası seyrüsefer haklarının yeniden tesis edilmesine katkı sağlayacağını belirtti.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, New York'ta düzenlenen günlük basın toplantısında Orta Doğu'daki gelişmeleri ele aldı.

Dujarric, "Genel Sekreter (Antonio Guterres), İran İslam Cumhuriyeti'nin bugün yaptığı ve Hürmüz Boğazı'nın ateşkesin geri kalan süresi boyunca tüm ticari gemilere tamamen açık olduğunu duyurduğu açıklamayı memnuniyetle karşıladı." dedi.

Guterres'in İran'ın bu tutumunu "doğru yönde atılmış bir adım" olarak değerlendirdiğini aktaran Dujarric, "Hürmüz Boğazı'ndaki uluslararası seyrüsefer hak ve özgürlüklerinin tam olarak yeniden tesis edilmesine ve tüm taraflarca bunlara riayet edilmesine ihtiyaç duymaktayız." ifadelerini kullandı.

Dujarric, BM Genel Sekreteri'nin, mevcut çatışmadan barışçıl bir çıkış yolu bulmaya yönelik diplomatik çabalara tam desteğini sürdürdüğünü söyledi ve İran'ın bu adımının ateşkes sürecindeki diyaloğu güçlendirmesini umduğunu belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, gün içinde Hürmüz Boğazı'nın trafiğe açıldığını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Tahran yönetiminin Hürmüz Boğazı'nı açtığını doğrulamış ve "İran, Hürmüz Boğazı'nı bir daha asla kapatmayacağını kabul etti." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay
Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel gözaltına alındı

Gülistan Doku soruşturmasında eski valiye gözaltı
Haberler.com
500

Gülistan Doku'nun acılı ailesinden çarpıcı iddia: Oğlu tecavüz etti, vali üstünü kapattı

Gülistan Doku'nun acılı ailesinden çarpıcı iddia
ABD'yi karıştıran kareler: 'Süper güç' kendi askerlerini bile doyuramıyor

İran'da tehditler savuran ABD askerlerinin düştüğü duruma bakın
Seçil Erzan davasında kritik karar: 102 yıllık ceza bozuldu

İstinaf Mahkemesi Seçil Erzan hakkındaki hapis cezasını bozdu!
1,5 yıllık evlilik tek celsede bitti! İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar boşandı

Mutluluk kısa sürdü! 1,5 yıllık evlilik tek celsede bitti
Gülistan Doku'nun acılı ailesinden çarpıcı iddia: Oğlu tecavüz etti, vali üstünü kapattı

Gülistan Doku'nun acılı ailesinden çarpıcı iddia
Gece boyu veresiye kupon oynadı! Sabah olunca gerçek ortaya çıktı

Gece boyu veresiye kupon oynadı! Sabah olunca gerçek ortaya çıktı
Maraş saldırganı için olay iddia: Çok eşli bir ilişkimiz vardı

Arkadaşından ses getirecek itiraf: Çok eşli bir ilişkimiz vardı