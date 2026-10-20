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BM İnsani İşler Koordinatörü Bukera, Taiz için Husilere güvenli koridor çağrısı yaptı

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BM Yemen İnsani İşler Koordinatörü Laurent Bukera, Taiz'de insani ve ekonomik durumun hızla kötüleştiğini belirterek milyonlarca kişinin temel hizmetlere erişemediğini bildirdi. Bukera, Husilere gıda, ilaç ve insani yardımlar için acilen güvenli koridorlar açma çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen İnsani İşler Koordinatörü Laurent Bukera, Yemen'in Taiz kentinde insani ve ekonomik durumun hızla kötüleştiğini, yolların kapalı olması ve güvenlik sorunları nedeniyle milyonlarca kişinin temel hizmet ve ihtiyaçlara erişemediğini belirtti.

Bukera, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Taiz ve çevresindeki bölgelere yakıt başta olmak üzere hayati öneme sahip malzemelerin ulaştırılamamasının ciddi insani sonuçlara yol açtığı uyarısında bulundu.

Kentte sağlık sisteminin çökme noktasına geldiğine dikkati çeken Bukera, hastanelerin çalışması için gerekli enerji kaynakları ile tıbbi oksijenin teminindeki sıkıntıların yüzlerce hastanın hayatını tehlikeye attığını ifade etti.

Bukera, geriye kalan gıda ve yakıt fiyatlarının iki katından fazla arttığını, bunun da temel ihtiyaçlarını karşılamakta zaten zorlanan ailelerin üzerindeki yükü ağırlaştırdığını kaydetti.

Kentte su üretiminin yarı yarıya azalması ve mevcut alternatif kaynakların tükenmesi nedeniyle yüz binlerce ailenin temiz suya erişiminin ciddi biçimde kısıtlandığına işaret eden Bukera, durumun özellikle endişe verici olduğunu vurguladı.

BM ve ortaklarının Taiz'de ihtiyaç sahiplerine destek olmak, temel ihtiyaç malzemeleri, hizmetler ve tıbbi malzemelerin kente ulaştırılmasına yardımcı olmak için tüm imkanlarını kullanmayı sürdürdüğünü belirten Bukera, Husilere, temel ihtiyaç malzemeleri, gıda, ilaç ve tüm insani yardımların Taiz'e ve en fazla ihtiyaç duyan kesimlere herhangi bir engelle karşılaşmadan ulaştırılabilmesi için acilen güvenli koridorlar açma çağrısında bulundu.

İnsani yardımların güvenli ve engelsiz biçimde ulaştırılmasının hayati hizmetlerin sürdürülmesi ve daha fazla can kaybı yaşanmadan etkilenen topluluklara erişilmesi açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Bukera, açlık, önlenebilir hastalıklar ve yaralanmaların daha fazla can almasının önlenmesi gerektiğini ifade etti.

Bukera, sivillerin ve sivil altyapının her koşulda korunması, uluslararası insancıl hukuka saygı gösterilmesi gerektiğini de hatırlattı.

Taiz'de yolların kapanmasının etkileri, ürünlerin fiyatlarındaki artışın ötesine geçiyor. Ailelerin günlük yemeklerini hazırlayabilmesi, hastaların tedaviye erişmesi ve hastanelerin hizmetlerini sürdürebilmesi, kente temel ihtiyaç malzemelerinin ulaştırılmasına bağlı. İkmal kesintileri sürdükçe kentteki insani ihtiyaçların daha da ağırlaşması riski bulunuyor.

Yemen, Eylül 2014'te Husilerin başkent Sana'yı ve birçok vilayeti ele geçirmesinden bu yana iç savaşa sahne oluyor. Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu ise Mart 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA
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