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BM, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını kınadı

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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) – Birleşmiş Milletler (BM), Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını kınadı.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) – Birleşmiş Milletler (BM), Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını kınadı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuştu.

Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyindeki birçok noktaya yönelik saldırılarını kınadıklarını belirten Dujarric, "Sivil kayıplara ilişkin haberlerden de derin endişe duyduğumuzu belirtmek isterim." dedi.

Dujarric, " Yemen'de birden fazla cephede askeri çatışmaların yoğunlaşmasından, özellikle de bu çatışmalardan kaynaklanabilecek olası sivil kayıplara ilişkin raporlardan da aynı derecede endişe duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Tüm taraflara itidal çağrısında bulunan Dujarric, BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg'in, mevcut tırmanışı kontrol altına almak ve diyaloğa alan açmak amacıyla taraflarla doğrudan temas kurmayı sürdürdüğünü kaydetti.

Dujarric, "Süregelen askeri tırmanış, Yemen için yıkıcı siyasi, ekonomik ve güvenlik sonuçları doğurma riski taşımaktadır. Taraflar, BM öncülüğündeki siyasi çabalara yapıcı bir şekilde katılmalıdır." şeklinde konuştu.

Ne olmuştu?

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu Sözcüsü Tuğgeneral Türki el-Maliki, İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ın Ebha, Hamis Müsayt, Cazan ve Necran kentlerindeki sivil ve ticari tesislere düzenlediği saldırıda 73 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere Yemen'in bazı bölgelerinin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon ise Mart 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA
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