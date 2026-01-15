Haberler

BM Güvenlik Konseyi İran Konusunu Görüşmek Üzere Toplanıyor

Güncelleme:
Somali'nin BM Daimi Temsilciliği Sözcüsü Hatice Ahmed, Güvenlik Konseyi'nin İran'daki durum hakkında toplantı yapacağını açıkladı.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 15 Ocak (Xinhua) -- Somali'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği Sözcüsü Hatice Ahmed, BM Güvenlik Konseyi'nin İran'daki gelişmeleri ele almak üzere perşembe günü toplanacağını söyledi. Somali ocak ayında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin dönem başkanlığını üstleniyor.

Ahmed çarşamba gecesi yaptığı açıklamada, "Güvenlik Konseyi başkanlığı, ABD'nin talebi üzerine 15 Ocak 2026 Perşembe günü saat 15.00'de İran'daki durumla ilgili bir bilgilendirme toplantısı düzenlemeyi planlamaktadır" dedi.

500

