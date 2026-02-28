Haberler

ABD ve İsrail'in İran'a Saldırısı... BM Güvenlik Konseyi, Fransa'nın Talebi Üzerine Toplanacak

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, ülkesinin talebi üzerine, BM Güvenlik Konseyi'nin İran ve Orta Doğu'daki durumu ele almak için toplanacağını duyurdu. Toplantı Paris saatiyle 22.00'de gerçekleşecek.

(ANKARA) - Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, ülkesinin talebi üzerine, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin Paris saatiyle bugün 22.00'de toplanacağını bildirdi.

Fransa Dışişleri Bakanı, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Fransa'nın talebi üzerine, BM Güvenlik Konseyi, İran ve Orta Doğu'daki durumu ele almak üzere bu akşam Paris saatiyle 22.00'de toplanacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
