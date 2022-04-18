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BM Güvenlik Konseyi, artan İsrail-Filistin gerginliğini görüşmek üzere toplanacak

AA - Betül Yürük - Güncel
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BM Güvenlik Konseyi, artan İsrail-Filistin gerginliğini görüşmek üzere toplanacak

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İsrail ve Filistin arasında artan gerginliği ve şiddet olaylarını görüşmek üzere yarın toplanacak.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İsrail ve Filistin arasında artan gerginliği ve şiddet olaylarını görüşmek üzere yarın toplanacak.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, BMGK üyesi ülkelerin temsilcileri yarın Norveç, Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa, İrlanda ve Çin'in talebi ile bir araya gelecek.

BMGK, İsrail ve Filistin arasında artan gerginliği ve şiddet olaylarını görüşecek.

İsrail ve Filistin'de şiddetin arttığı ve 3 dinin kutsal günlerinin kesiştiği bu dönemde gerilim de tırmandı.

Fanatik Yahudiler, 15 Nisan Cuma günü başlayan ve bir hafta sürecek Hamursuz Bayramı dolayısıyla İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarını artırıyor.

Yahudi yerleşimci gruplara, Mescid-i Aksa'ya baskınlarında İsrail polisi de eşlik ediyor.

Mescid-i Aksa'da baskınlara tekbirlerle tepki göstermeye çalışan Filistinliler ise İsrail güçlerinin müdahalesine maruz kalıyor.

AA / Betül Yürük - Güncel

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Filistin, İsrail, Aksa, Güncel, Haberler

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