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BM Genel Sekreteri'nden Hindistan-Pakistan Ateşkesine Destek

BM Genel Sekreteri'nden Hindistan-Pakistan Ateşkesine Destek
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Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Hindistan ile Pakistan arasındaki ateşkes anlaşmasını olumlu bir adım olarak değerlendirdi ve kalıcı barış için gerekli ortamın yaratılmasını umduğunu belirtti.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 11 Mayıs (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Hindistan ile Pakistan arasındaki ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladığı bildirildi.

BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric, cumartesi günü yaptığı açıklamada, "Genel Sekreter, Hindistan ile Pakistan arasındaki ateşkes anlaşmasını, mevcut düşmanlıkların sona erdirilmesi ve gerginliğin azaltılması yönünde olumlu bir adım olarak memnuniyetle karşıladı" dedi.

Dujarric, "Guterres, anlaşmanın kalıcı barışa katkıda bulunmasını ve iki ülke arasında daha genel ve uzun süredir devam eden meselelerin çözümüne elverişli bir ortam yaratmasını temenni etmektedir" diye konuştu.

Sözcü, BM'nin bölgede barış ve istikrarın teşvik edilmesine yönelik çabaları desteklemeye hazır olduğunu vurguladı.

Pakistan ve Hindistan, günlerce süren karşılıklı askeri saldırıların ardından cumartesi günü derhal geçerli olmak üzere ateşkes ilan etmişti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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