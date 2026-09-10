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BM Genel Sekreteri: Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimin tırmanmasından endişeliyiz

BM Genel Sekreteri: Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimin tırmanmasından endişeliyiz
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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 10 Eylül (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Hürmüz Boğazı'nda gerilimin son günlerde tırmanmasından derin endişe duyduğunu bildirdi.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 10 Eylül (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Hürmüz Boğazı'nda gerilimin son günlerde tırmanmasından derin endişe duyduğunu bildirdi.

Guterres'in Sözcüsü Stephane Dujarric, "Genel Sekreter, ticari gemilere yönelik saldırılar ve denizcilik ile enerji altyapısına yönelik tehditler de dahil olmak üzere, son günlerde Hürmüz Boğazı ve çevresinde gerilimin daha da tırmanmasından derin endişe duyuyor" ifadelerini kullandı.

Dujarric, Hürmüz Boğazı ve çevresindeki seyrüsefer hakları ile seyrüsefer özgürlüğünün uluslararası hukuk doğrultusunda tamamen yeniden tesis edilmesi ve bunlara saygı gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Sözcü, "Genel Sekreterin ilgili tüm taraflara, azami itidal göstermeleri ve halihazırda istikrarsız olan durumu daha da alevlendirebilecek eylem ve söylemlerden kaçınmaları yönündeki çağrısını hatırlatıyoruz. Herhangi bir tırmanma, siviller, bölgesel istikrar, uluslararası barış ve güvenlik ile küresel ekonomi için ciddi sonuçlar doğurma riski taşıyor" ifadelerini kullandı.

Guterres'in tarafları diplomatik kanallardan tam olarak yararlanmaya ve sorunları diyalog ve müzakereler yoluyla çözmeye çağırdığını belirten Dujarric, BM Sekretaryasının gerilimin azaltılması ile kapsamlı ve kalıcı bir çözüme ulaşılmasını amaçlayan tüm güvenilir çabaları desteklemeye hazır olduğunu söyledi.

Kaynak: Xinhua
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