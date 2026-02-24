BM Genel Sekreteri, Ukrayna'da Acilen Tam ve Koşulsuz Ateşkes Çağrısını Yineledi

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 24 Şubat (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, adil, kalıcı ve kapsamlı barışa giden ilk adım çerçevesinde Ukrayna'da acilen tam ve koşulsuz bir ateşkes yapılması çağrısını yineledi.

Guterres pazartesi günü 24 Şubat'ta dördüncü yılı dolacak olan Ukrayna kriziyle ilgili yaptığı açıklamada, krizin "kolektif bilincimizde bir leke olduğunu ve bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliğe yönelik bir tehdit niteliğini sürdürdüğünü" söyledi.

"Krizler ne kadar uzun sürerse, o kadar ölümcül hale gelir" diyen Guterres, bunun sıkıntılarını sivillerin çektiğini belirtti.

Guterres, barışın adil olabilmesi için "BM Şartı, uluslararası hukuk ve ilgili BM kararlarına uygun olması ve Ukrayna'nın bağımsızlık, egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı göstermesi gerektiğini" vurguladı.

Guterres, "BM olarak bu amaç doğrultusunda yürütülecek tüm çabalara katkıda bulunmaya hazırız" dedi.

Kaynak: Xinhua