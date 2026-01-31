BM, Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG arasında varılan mutabakattan memnun

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG arasında varılan ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören mutabakatı memnuniyetle karşıladı.

BM Genel Sekreter Sözcülüğü ofisi Suriye hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Genel Sekreter, Suriye hükümeti ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasındaki anlaşmayı memnuniyetle karşılıyor ve bu anlaşmayı desteklemek için çalışan herkese teşekkürlerini sunuyor." ifadesi paylaşıldı.

Tüm taraflara anlaşmanın uygulanmasını sağlamak için hızla çalışma ve taahhütlerini tam olarak yerine getirme çağrısı yapılan açıklamada, sivillerin korunarak Suriye'nin ve daha geniş bölgenin istikrara kavuşturulmasına öncelik verilmesi istendi.

Şam yönetimi ile terör örgütü YPG arasında ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören yeni bir mutabakata varılmıştı.