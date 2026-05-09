BM, Rusya ve Ukrayna arasında ilan edilen 3 günlük ateşkesi memnuniyetle karşıladı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya ile Ukrayna arasında ilan edilen 3 günlük geçici ateşkesi ve esir değişimi planını memnuniyetle karşıladı. Guterres, ABD'nin bu süreçteki katkılarını takdir ettiğini belirtti.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Rusya ve Ukrayna arasında ilan edilen ateşkes hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Genel Sekreter, 9-11 Mayıs tarihleri arasında ilan edilen üç günlük ateşkesi ve Ukrayna ile Rusya Federasyonu arasında planlanan geniş çaplı esir değişimini memnuniyetle karşılamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Genel Sekreterin, bu anlaşmanın sağlanmasında ABD'nin gösterdiği çabaları takdir ettiği ve uygulanmasını tam olarak desteklediği belirtilen açıklamada, BM Şartı ve uluslararası hukuka uygun olarak, adil, sürdürülebilir ve kapsamlı bir barış için acil, tam, koşulsuz ve kalıcı bir ateşkes çağrısı yapıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı duyuruda, kendi talebi üzerine, iki ülkenin 9 ile 11 Mayıs tarihleri arasında 3 günlük geçici ateşkes ilan ettiğini belirtmişti.

Kaynak: AA / Islam Doğru
