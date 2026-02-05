BM, Nijerya'daki terör saldırısını şiddetle kınadı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Nijerya'da 100'den fazla kişinin ölümüne neden olan terör saldırısını şiddetle kınadı.

BM Genel Sekreter Sözcülüğünce, Nijerya'daki saldırıya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Genel Sekreter, Nijerya'nın Kwara eyaletinde 3 Şubat'ta düzenlenen ve 100'den fazla kişinin ölümüne yol açtığı bildirilen terör saldırısını şiddetle kınamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Kurbanların aileleri başta olmak üzere Nijerya halkına ve hükümetine taziyelerin iletildiği açıklamada, terörizm ve şiddet içeren aşırıcılıkla mücadele çabalarında BM'nin Nijerya hükümeti ve halkıyla dayanışma içinde olduğu kaydedildi.

Açıklamada, faillerin adalete teslim edilmesinin önemi vurgulandı.

Nijerya'nın Kwara eyaletinde 3 Şubat'ta silahlı grupların düzenlediği saldırılarda 170 kişi hayatını kaybetmişti.