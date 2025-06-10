BM Genel Sekreteri Guterres'ten Kolombiya'daki Suikast Girişimine Kınama

BM Genel Sekreteri Guterres'ten Kolombiya'daki Suikast Girişimine Kınama
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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kolombiya'da senatör Miguel Uribe Turbay'a düzenlenen suikast girişimini sert bir dille kınayarak, sorumluların hesap vermesi gerektiğini ifade etti.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Kolombiya'da 2026 genel seçimlerinde Demokratik Merkez Partisi'nin cumhurbaşkanı adaylarından olan ve 7 Haziran'daki silahlı saldırıda ağır yaralanan Senatör Miguel Uribe Turbay'a düzenlenen suikast girişimini kınadığı bildirildi.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq tarafından yapılan yazılı açıklamada, Guterres'in "korkunç" olarak nitelediği saldırıyla ilgili endişelerini ifade ettiği ve sorumlulardan hesap sorulması çağrısında bulunduğu aktarıldı.

Açıklamada, Genel Sekreter Guterres'in, sağ partinin cumhurbaşkanı adaylarından Uribe'ye, Bogota kentinde 7 Haziran'da düzenlenen suikast girişimini "sert bir dille" kınadığı belirtildi.

Uribe'nin tamamen iyileşmesinin temenni edildiği açıklamada, Guterres'in, senatörün ailesine ve Kolombiya halkına destekleri ifade edildi.

Cumhurbaşkanlığı için adayların yarıştığı bir dönemde adaletin ve demokratik bütünlüğün önemine dikkatin çekildiği açıklamada, "Bu kınanacak siyasi şiddet eylemi tam olarak araştırılmalı ve sorumlular adalete teslim edilmeli." denildi.

Senatör Miguel Uribe Turbay'a yönelik silahlı saldırı

Kolombiya'nın başkenti Bogota'nın batısındaki Modelia Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Uribe, konuşma yaptığı esnada silahlı saldırıya uğramıştı.

Partililer tarafından özel kliniğe kaldırılan Uribe'nin ağır yaralandığı ve vücuduna 6 kurşunun isabet ettiği belirtilmişti.

Hükümet, Uribe'ye yönelik saldırının ardından Acil Müdahale Planı'nın devreye alındığını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay - Güncel
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