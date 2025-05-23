BM Genel Sekreteri Guterres'ten İsrailli Diplomata Yönelik Saldırıya Kınama

BM Genel Sekreteri Guterres'ten İsrailli Diplomata Yönelik Saldırıya Kınama
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Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD'de İsrail Büyükelçiliği'nde görevli iki diplomatın öldürülmesini kınayarak, saldırıların hiçbir şekilde haklılaştırılamayacağını belirtti.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 23 Mayıs (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, çarşamba günü ABD'nin başkenti Washington DC'de İsrail Büyükelçiliği'nde çalışan iki diplomatın öldürülmesini güçlü şekilde kınadı.

BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric perşembe günü yaptığı açıklamada Guterres'in diplomatlara yönelik saldırıları her koşulda kınadığını vurgulayarak, "Hiçbir şey böylesine dehşet verici bir eylemi haklı gösteremez" ifadelerini kullandı.

Dujarric, Guterres'in faillerin adalete teslim edilmesi çağrısında bulunduğunu ve hayatını kaybedenlerin ailelerine, yakınlarına ve İsrail hükümetine taziyelerini ilettiğini kaydetti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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