BM, İsrail'in, işgal altındaki Doğu Kudüs'te UNRWA merkezini yıkmasını "en güçlü şekilde" kınadı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) Doğu Kudüs'te bulunan merkezine girerek, buradaki yapıları yıkma eylemini "en güçlü şekilde kınadığını" belirtti.

BM Genel Sekreter Sözcülüğü ofisinden, yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Genel Sekreter, İsrail makamlarının UNRWA Şeyh Cerrah yerleşkesini yıkma eylemlerini en güçlü şekilde kınamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Şeyh Cerrah yerleşkesinin, BM'ye ait bir mülk olduğu ve her türlü müdahaleden muaf olması gerektiği vurgulanan açıklamada, "Genel Sekreter, İsrail hükümetini UNRWA Şeyh Cerrah yerleşkesinin yıkımını derhal durdurmaya, yerleşkeyi ve diğer UNRWA mülklerini gecikmeksizin BM'ye iade etmeye ve eski haline getirmeye çağırmaktadır." denildi.

Açıklamada, Guterres'in, BM Şartı, BM Ayrıcalıkları ve Dokunulmazlıkları Sözleşmesi de dahil olmak üzere uluslararası hukuk kapsamındaki açık yükümlülükleriyle tutarsız olan UNRWA'ya karşı devam eden tırmanış eylemlerini tamamen kabul edilemez bulduğu kaydedildi.

İsrail'in UNRWA'nın Doğu Kudüs'teki merkezini yıkması

İsrail güçleri, sabah saatlerinde, 30 Ocak 2025'te faaliyetleri yasaklanan UNRWA'nın işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan genel merkezine baskın düzenleyerek yerleşkeye el koymuş ve içerideki tesisleri yıkmıştı.

İsrail güçleri ayrıca yıkımın yapıldığı yerleşkedeki ana binaya İsrail bayrakları asmıştı.

Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve bazı aşırı sağcı milletvekilleri, UNRWA'nın merkezindeki yapıları yıkma ve boşaltma faaliyetlerine destek vermek için bölgeye gelmişti.

İsrail Dışişleri Bakanlığı ise arazinin İsrail'e ait olduğunu savunarak yerleşkeye el koyduklarını açıklamış, UNRWA'nın Hamas ile ilişkisi olduğu suçlamalarını yinelemişti.

UNRWA'nın İsrail tarafından yasaklanması

İsrail Meclisi, Ekim 2024'te bazı UNRWA çalışanlarının 7 Ekim 2023 olaylarına karıştığı iddiasıyla Ajansın İsrail ve işgal altındaki Doğu Kudüs'teki faaliyetlerini yasaklayan düzenlemeyi kesinleştirmişti.

Tel Aviv yönetiminin, UNRWA'yı yasaklanması kararı 30 Ocak 2025'te yürürlüğe girmiş, BM çalışanları Doğu Kudüs'ü terk etmişti.

UNRWA'nın faaliyetinin sona ermesi, Filistin topraklarındaki yaklaşık 2,5 milyon mültecinin hayatını olumsuz etkilemişti.