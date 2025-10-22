Haberler

BM Genel Sekreteri Guterres'ten İsrail'e Tavsiye Kararı Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarına ilişkin tavsiye kararının önemli olduğunu belirtti. Guterres, bu karara uyulmasını umduğunu ifade etti.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) İsrail'in işgal altında bulunan Filistin topraklarındaki sorumluluklarına ilişkin tavsiye kararının çok önemli olduğunu ve İsrail'in buna uymasını umduğunu belirtti.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında gelişmeleri aktardı.

"UAD'nin İsrail'in işgal altında bulunan Filistin topraklarındaki sorumluluklarına ilişkin verdiği tavsiye kararı hakkında Genel Sekreterin ne düşündüğü" sorusu üzerine Haq, "Bunun çok önemli bir karar olduğunu ve İsrail'in buna uymasını umduğunu söyledi." dedi.

Haq, kararın, BM'nin Gazze'deki insani yardımları artırma çabalarının üzerine geldiğine işaret ederek, "Genel Sekreter, bu nedenle tavsiye kararının, Gazze halkının hala içinde bulunduğu trajik durumla başa çıkabilmemiz için belirleyici olduğunu ekledi." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Gazze'de yürürlüğe giren ateşkesten bu yana insani yardımları artırmada ilerleme kaydettiklerini belirten Haq, önceki gün BM ve ortaklarının, yüzde 40'ı gıda 1600 ton yardım yüklü 263 tırı Gazze'ye sokmayı başardığını dile getirdi.

Haq, bununla birlikte Gazze'nin kuzeyine erişim sağlayan geçişlerin hala kapalı olduğunu ve bunun, o bölgeye ihtiyaç duyulan yardımların ulaştırılmasını son derece zorlaştırdığını vurguladı.

Gazze genelindeki nüfus hareketlerini izleyen BM ortaklarının, "insanların ateşkes öncesinde yasak olan bölgelere doğru hareket etmeyi sürdürdüğünü" bildirdiğini aktaran Haq, 10 Ekim'den bu yana, Gazze Şeridi'nin güney kesimlerinden kuzey kesimlerine 425 binden fazla hareket kaydedildiğini söyledi.

Kaynak: AA / Islam Doğru - Güncel
Rusya'da nükleer silah tatbikatı yapıldı

Putin dün aldığı haberin ardından füzeleri peş peşe fırlattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Romanya'dan Rusya'ya sert uyarı: İHA'ları hemen vururuz

Putin'i o ülke açık açık tehdit etti: Hemen vururuz
'İncinmissin' videosu ile tanınan fenomen kamyonda ölü bulundu

"İncinmissin" videosu ile tanınan fenomenin şüpheli ölümü
İsrail'in Batı Şeria kararına Türkiye'den sert tepki

İsrail'in skandal kararına Türkiye'den sert tepki
AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu

AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu
Romanya'dan Rusya'ya sert uyarı: İHA'ları hemen vururuz

Putin'i o ülke açık açık tehdit etti: Hemen vururuz
İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...

İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...
Karabağ öne geçtiği maçta devamını getiremedi

Karabağ öne geçtiği maçta devamını getiremedi
Dünyaca ünlü futbolcu ve kız arkadaşı, yaptıkları paylaşım nedeniyle linç edildi

Ünlü futbolcu ve sevgilisi, yaptıkları paylaşım sonrası linç edildi
Başsavcılıktan 'Minguzzi davası' açıklaması

Minguzzi davasında savcılık beklenen adımı atıyor
Bodo/Glimt teknik direktörünün zor anları

Maça damga vuran görüntü
Londra'da kahvesini kanalizasyona döken Türk kadına 150 sterlin ceza

Kalan kahvesini kanalizasyona döktü, binlerce lira ceza kesildi
Ne diyeceği merak konusuydu: Netanyahu'dan Türk askeri sorusuna cevap

Gazze'de Türk askerini ister mi? İlk kez açıkça soruldu, işte cevabı
Elini koltuğuna dayayan kadının aklını aldı

Elini koltuğuna dayayan kadının aklını aldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.