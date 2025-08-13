BM Genel Sekreteri Guterres'ten İsrail'e Cinsel Şiddet Suçlaması

BM Genel Sekreteri Guterres, İsrail güvenlik güçlerinin Filisitinli mahkumlara cinsel şiddet uyguladığına dair ellerinde inandırıcı bilgiler olduğunu dile getirdi. İsrail ise suçlamayı reddediyor.Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Danny Danon'a gönderdiği bir mektupta, İsrailli güvenlik güçlerinin, çeşitli cezaevleri ve askeri üslerde tutuklu bulunan Filistinlilere cinsel şiddet uyguladığına dair ellerinde inandırıcı bilgiler olduğunu dile getirdi.

Yakında yayınlanacak olan BM cinsel şiddet raporundaki bilgilerden yararlanarak yazılan mektupta Guterres, BM personeline İsrail tarafından izin verilmediği için, suçlamalara konu olan cezaevlerine ve üslere girip iddiaları yerinde değerlendiremediklerini ifade etti.

Mektubunda, "İsrail hükümetine, cinsel şiddet kapsamındaki tüm eylemlerin derhal durdurulması için tüm önlemleri alması yönünde acil çağrıda bulunuyorum" diyen Guterres, cinsel şiddet suçuna karşı açık bir şekilde dile getirilmiş emirlerin, inandırıcı tüm iddiaların araştırılmasının, BM çalışanlarına kapıların açılmasının ve gerekli önlemlerin alınabilmesi için sorumluluların belirlenmesinin gerekli olduğunu vurguladı.

İsrail: BM Hamas'ın savaş suçları ile ilgilensin

Guterres'in kendine yolladığı mektubu kamuoyu ile paylaşan BM Daimi Temsilcisi Danny Danon ise, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, Genel Sekreter'in bir kez daha "taraflı yayınları esas alan temelsiz suçlamalara dayandığını" savundu.

Danon mesajında, BM'nin "Hamas'ın şok edici savaş suçları" ile ilgilenmesi ve Gazze Şeridi'nde tutulan "tüm rehinelerin derhal serbest bırakılmasına konsantre olması" gerektiğini dile getirerek İsrail'in uluslararası hukuk çerçevesinde vatandaşlarını korumaya devam edeceğini belirtti.

dpa / ET,HS