Hindistan-Pakistan savaşında can kaybı 31'e yükseldi

Komşu ülkelerin savaşı kızışıyor! Bilanço şimdiden korkunç boyutlarda
FED, faizi 4.50 seviyesinde sabit tuttu

Trump'ın baskısı işe yaramadı! FED, faiz kararını açıkladı
İşte eşi tarafından katledilen Bahar Aksu'nun son anları

Çığlıkları caddeyi inletmiş! İşte eşinin öldürdüğü Bahar'ın son anları
Vatikan'da yeni papa ilk turda seçilemedi

Vatikan'da yeni papa seçiliyor! Bacadan çıkan dumanın rengi belli oldu

BM Genel Sekreteri Guterres'ten Hindistan-Pakistan İlişkilerine Dikkat: Azami İtidal Çağrısı

BM Genel Sekreteri Guterres'ten Hindistan-Pakistan İlişkilerine Dikkat: Azami İtidal Çağrısı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Hindistan'ın Pakistan'a yönelik askeri operasyonlarından dolayı derin endişe duyduğunu ifade ederek, iki ülkeye azami itidal çağrısında bulundu. BM Sözcüsü Dujarric, bölgedeki gerginliğin dünya için kabul edilemez olduğunu vurguladı.

NEW BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Hindistan'ın Pakistan'a yönelik saldırısından derin endişe duyduğunu belirterek, azami itidal çağrısında bulundu.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, konuya ilişkin AA muhabirine yazılı açıklama yaptı.

Dujarric, Hindistan'ın askeri operasyonlarından derin endişe duyduğunu kaydetti.

İki ülkeye de azami itidal çağrısında bulunan Dujarric, " Dünya, Hindistan ve Pakistan arasında askeri bir çatışmayı kaldıramaz." ifadelerini kullandı.

Hindistan ordusu, Pakistan ve Pakistan'a bağlı Azad Keşmir bölgesindeki "hedeflere" karşı askeri operasyon başlattığını bildirmişti.

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) Genel Müdürü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, Hindistan'ın füze saldırılarına Pakistan'ın kendi belirlediği yer ve zamanda karşılık vereceğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Şerife Çetin - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boğazları kesilerek öldürülen kardeşlerin katil zanlısı Ankara'da yakalandı

Vahşice öldürülen kardeşlerin katil zanlısı yakalandı
Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu
Pakistan'ın düşürdüğü savaş uçaklarıyla Çin servet kazandı

Pakistan'ın düşürdüğü uçaklarla bir ülke servet kazandı
Eski sevgilisiyle barışmak için gittiği apartta duşa girdi, sonrası korkunç

Sevgilisiyle barışmak için gittiği apartta duşa girdi, sonrası korkunç
Dervişoğlu, Sırrı Süreyya Önder için Meclis'te yapılan taziyeye katılmadı

Meclis'teki Sırrı Süreyya Önder taziyesine katılmayan bir isim var
Yeşil Pasaport'un kapsamının genişletilmesi teklifi TBMM'ye sunuldu

Bir meslek grubuna daha Yeşil Pasaport ayrıcalığı geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.