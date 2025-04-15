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BM Genel Sekreteri Guterres'ten Gazze'deki Hastane Saldırısına Dair Uyarı

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Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği saldırıdan duyduğu endişeyi dile getirirken, insani yardımın engellenmesi ve sivil hakların ihlal edilmesi konularında uyarılarda bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in 13 Nisan'da Gazze'de faaliyetteki son hastane olan ve 1 milyondan fazla kişiye sağlık hizmeti sunan El-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği saldırıdan "derin endişe" duyduğunu belirtti.

Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric tarafından yapılan açıklamaya göre, Guterres, uluslararası insancıl hukuk uyarınca yaralı ve hastalara, sağlık personeline ve hastaneler de dahil tıbbi tesislere "saygı gösterilmesi ve bunların korunması gerektiğini" bildirdi.

Tıbbi malzemelerin azaldığı ve toplu kayıpların hastaneleri doldurmaya devam ettiği uyarısında bulunulan açıklamada, " Gazze'nin neredeyse yüzde 70'inin İsrail'in çıkardığı yerinden edilme emirleri altında ya da 'girilmez' bölge içinde olması, Gazze'deki Filistinlilere güvenli bir yer ve hayatta kalabilecekleri imkanlar bırakmamaktadır." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, Guterres'in yardımların engellenmeye devam etmesi ve İsrail'in yedi haftadan uzun bir süredir insani yardım veya diğer temel malzemelerin girişine izin vermemesi nedeniyle "derin endişe" duyduğu kaydedildi.

İnsani sonuçların "yıkıcı" olduğu vurgulanan açıklamada, İsrail'den işgal altındaki Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere "elindeki tüm imkanlarla" yardım etmesi istenildi.

Açıklamada, "Siviller, her zaman saygı gösterilmeli, korunmalı ve hayatta kalmaları için gerekli temel ihtiyaçlara sahip olmalıdırlar. Tüm rehineler derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılmalıdır. Ateşkes yeniden tesis edilmeli ve gecikmeksizin yenilenmelidir." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in 13 Nisan'da El-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği saldırısında hastaneden zorunlu olarak tahliye edilen yaralı bir kız çocuğu hayatını kaybetmişti.

İsrail ordusu, ayrıca, gece saatlerinde başladığı saldırılarda Tuffah ile Şeyh Rıdvan mahallelerinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı 3 okulu ve çevresini hedef almıştı.

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Kaynak: AA / Nuri Aydın - Güncel
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