Guterres: ABD ve İsrail'in İran'a Karşı Askeri Güç Kullanımı Barış ve Güvenliği Tehdit Ediyor
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, New York'taki BM Genel Merkezi'nde yapılan acil Güvenlik Konseyi toplantısında, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik askeri eylemlerinin uluslararası barış ve güvenliği tehdit ettiğini belirtti.
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 1 Mart (Xinhua) -- New York'taki BM Genel Merkezi'nde, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırısıyla ilgili Güvenlik Konseyi'nin acil toplantısında konuşma yapan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres (ortada), 28 Şubat 2026.
Guterres cumartesi günü yaptığı açıklamada Ortadoğu'daki askeri gerilimin tırmanmasını kınayarak, ABD ve İsrail'in İran'a karşı güç kullanımının ve İran'ın bölgedeki misilleme eylemlerinin uluslararası barış ve güvenliği baltaladığını söyledi. (Fotoğraf: Xie E/Xinhua)
Kaynak: Xinhua