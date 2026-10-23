BM Genel Sekreteri Guterres sivilleri koruma ve çatışmayı önleme çağrısı yaptı

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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 23 Ekim (Xinhua) -- New York'taki BM Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, 22 Ekim 2026.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, perşembe günü düzenlediği basın toplantısında çatışmaların yayılmasının önlenmesi ve sivillerin daha etkin korunması çağrısında bulundu. Guterres, savaşların ekonomik sonuçlarının cephe hatlarının çok ötesine yayıldığı uyarısında bulundu. (Fotoğraf: Shang Xuqian/Xinhua)

Kaynak: Xinhua