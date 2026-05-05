Haberler

BM, Rusya ve Ukrayna arasında ilan edilen ateşkesi memnuniyetle karşıladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya'nın 8-9 Mayıs ve Ukrayna'nın 6 Mayıs'ta ilan ettiği geçici ateşkes anlaşmalarını olumlu buldu. Guterres, adil ve kalıcı bir barış için koşulsuz bir ateşkes çağrısında bulundu.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya ve Ukrayna'nın ilan ettiği geçici ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Rusya ve Ukrayna arasında ilan edilen ateşkes hakkında yazılı açıklama yaptı.

Dujarric, "Ukrayna'nın 6 Mayıs gecesi başlayacak tek taraflı ateşkesini ve Rusya Federasyonu'nun 8-9 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek ateşkesini memnuniyetle karşılıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Genel Sekreter'in, söz konusu ateşkesin başarılı şekilde uygulanmasını dört gözle beklediğini belirten Dujarric, "Genel Sekreter, BM Şartı, uluslararası hukuk ve ilgili BM kararlarına uygun olarak adil, kapsamlı ve sürdürülebilir bir barışa yol açacak tam, acil, koşulsuz ve kalıcı bir ateşkes çağrısını yineliyor." ifadesini kullandı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Zafer Günü vesilesiyle 8-9 Mayıs'ta Ukrayna'da ateşkes kararı aldığı belirtilmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de 6 Mayıs'ta yerel saatle 00.00'dan itibaren geçici ateşkes ilan ettiklerini duyurmuştu.

Kaynak: AA / Islam Doğru
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu

Fenerbahçe başkanlığına adaylığını resmen ilan etti

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye’den stratejik hamle! 6000 kilometre menzilli 'Yıldırımhan' tanıtıldı

Sınırımızda savaş sürerken Türkiye gizli silahını tanıttı
TikTok'ta skandal yayın! Emniyet baskın yaptı, gerçek çok başka çıktı

TikTok'ta skandal yayın! Emniyet baskın yaptı, gerçek başka çıktı
'Kaza' denilerek kapatılan dosya açıldı; 2 kişi cinayetten tutuklandı

'Kaza' denilerek kapatılmıştı! Korkunç gerçek 3 yıl sonra ortaya çıktı
Görevlinin karısını öldüren şahıs, cinayetten sonra ellerini yıkamış

Karısı yerine başka birini öldürmüştü! Katilden kan donduran hareket
Türkiye’den stratejik hamle! 6000 kilometre menzilli 'Yıldırımhan' tanıtıldı

Sınırımızda savaş sürerken Türkiye gizli silahını tanıttı
Tahir Kıran'dan Fenerbahçe'deki seçim öncesi o isim etrafında kenetlenme çağrısı

Fenerbahçe'deki seçim öncesi o isim etrafında kenetlenme çağrısı yaptı
Türkiye'nin en uzun nehrindeki 1 yıllık değişim inanılmaz

Türkiye'nin en uzun nehrindeki 1 yıllık değişim inanılmaz