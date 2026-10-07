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BM Genel Sekreteri Guterres, Ravalpindi'de Münir ile Keşmir meselesini ele aldı

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BM Genel Sekreteri Guterres, Pakistan'a 2 günlük ziyareti kapsamında Ravalpindi'de Pakistan Genelkurmay Başkanı Münir ile görüştü. Görüşmede Keşmir, İndus Suları Anlaşması ve Afganistan ele alındı; Münir barışa bağlılığı yineledi, Guterres Pakistan'ın katkılarını övdü.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir, uluslararası barışın sağlanmasına yönelik her iki tarafın attığı adımları ele aldı.

Dawn gazetesinin haberine göre, Guterres, Pakistan'a 2 günlük resmi ziyareti kapsamında Münir ile Ravalpindi kentinde bir araya geldi.

Görüşmede, ortak çıkar alanlarını ve BM'nin uluslararası barış ve güvenliğin teşvik edilmesindeki rolünü ele alan taraflar, Keşmir meselesi, İndus Suları Anlaşması ve Afganistan hakkında değerlendirmelerde de bulundu.

Münir, Pakistan'ın uluslararası barışa olan bağlılığını yineleyerek, BM'nin barış gücü misyonlarına yaptıkları katkılara işaret etti.

Guterres ise Pakistan'ın terörle mücadele ve barış gücü operasyonlarına katkı ve fedakarlıklarına yönelik övgüde bulundu.

BM Genel Sekreteri Guterres, dün de Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile görüşmüş, arabuluculuk çabalarına katkısı dolayısıyla Pakistan'ı takdir ettiğini söylemişti.

Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari de düzenlenen törende, Guterres'e hizmetleri ve "küresel barış ve kalkınmaya katkıları" dolayısıyla ülkede devlet başkanları dışındaki kişilere takdim edilen en yüksek nişan olarak bilinen "Pakistan İmtiyaz Nişanı"nı takdim etmişti.

Kaynak: AA
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