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BM Genel Sekreteri Guterres otonom silahlara karşı harekete geçme çağrısında bulundu

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BM Genel Sekreteri Guterres, Cenevre'deki konferansa video mesajla otonom silahlara karşı harekete geçme çağrısında bulundu. 128 taraf devletli sözleşmenin gözden geçirme konferansı 5 yılda bir yapılıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, otonom silah sistemlerinin kullanımını ve yayılmasını önlemek için acilen harekete geçme çağrısında bulundu.

Guterres, bugün Cenevre'de başlayan Belirli Konvansiyonel Silahlar Sözleşmesi'nin 7. Gözden Geçirme Konferansı'na video mesaj gönderdi.

Belirli Konvansiyonel Silahlar Sözleşmesi'nin 40 yılı aşkın bir süredir temel bir ilkeyi yansıttığını ve bunun da "savaşın bile sınırları" olduğuna işaret ettiğini belirten Guterres, Sözleşme'nin on yıllar boyunca mayınlar, el yapımı patlayıcı düzenekler, yangın çıkarıcı silahlar ve savaş kalıntısı patlayıcılar gibi silahların yol açtığı insani acıların azaltılmasına yardımcı olduğunu ifade etti.

Guterres, savaşın doğasının değiştiğine işaret ederek, "Otonom silah sistemleri de dahil yeni teknolojiler, insani, hukuki, etik ve güvenlik alanlarında yeni sınamalar ortaya çıkarıyor. Sözleşme'nin günümüz dünyasına uygun kalmasını sağlamalıyız." dedi.

Bu Gözden Geçirme Konferansı'nın önemli bir fırsat olduğunun altını çizen Guterres, Sözleşme'yi ve mevcut protokollerini güçlendirmenin, bunlara evrensel katılımı sağlamanın yanı sıra mevcut koruma mekanizmalarını sürdürmenin ve pekiştirmenin önemini vurguladı.

"Bu acımasız silahların kullanımını ve yayılmasını önlemek için harekete geçin"

Guterres, "Sizleri, özellikle otonom silah sistemlerini düzenleyecek, açık yasaklar ve kısıtlamalar da dahil yasal olarak bağlayıcı bir araç üzerinde müzakerelere başlamaya çağırıyorum. Hükümet Uzmanları Grubu tarafından bu konuda oluşturulan unsurlar, üzerine inşa edilebilecek güçlü bir temel sunuyor. Sizleri bu anı değerlendirmeye davet ediyorum. Bu acımasız silahların kullanımını ve yayılmasını önlemek için harekete geçin." dedi.

Sivilleri silahlı çatışmaların yol açtığı kıyım ve yıkımdan korumaktan ve gereksiz acıların yaşanmasını engellemekten asla vazgeçilmemesi gerektiğinin altını çizen Guterres, insanlığı ve korunmayı her şeyin önüne koyma çağrısında bulundu.

128 taraf devletin bulunduğu Belirli Konvansiyonel Silahlar Sözleşmesi'nin Gözden Geçirme Konferansı, her 5 yılda bir yapılıyor.

Kaynak: AA
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