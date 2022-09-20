BM Genel Sekreteri Guterres, "Öfke, hiddet ve olumsuzlukları paraya çeviren bir iş modeline dayalı sosyal medya platformları, toplumlara tarif... Güncel Haberler BM Genel Sekreteri Guterres, "Öfke, hiddet ve olumsuzlukları paraya çeviren bir iş modeline dayalı sosyal medya platformları, toplumlara tarif edilemez zararlar veriyor. BM Genel Sekreteri Guterres, "Öfke, hiddet ve olumsuzlukları paraya çeviren bir iş modeline dayalı sosyal medya platformları, toplumlara tarif edilemez zararlar veriyor." dedi. Güncel Kaynak: AA / Betül Yürük Birleşmiş Milletler Güncel Haberler

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