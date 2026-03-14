BM'den Lübnan İçin 308 Milyon Dolarlık Yardım Çağrısı

BEYRUT, 14 Mart (Xinhua) -- Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, başkent Beyrut'taki Hükümet Sarayı'nda BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile tokalaşıyor, 13 Mart 2026.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Lübnan'daki İsrail bombardımanlarının mağdurlarına yardım edilmesi ve Hürmüz Boğazı'ndan insani yardım malzemelerinin güvenli şekilde geçişinin sağlanması çağrısında bulundu.

BM Genel Sekreteri Baş Sözcüsü Stephane Dujarric, Guterres'in Lübnan halkıyla dayanışma göstermek amacıyla gerçekleştirdiği sürpriz ziyaret sırasında İsrail saldırılarının mağdurları için 308,3 milyon ABD doları tutarında üç aylık bir yardım çağrısı yaptığını açıkladı. (Fotoğraf: Bilal Jawich/Xinhua)

