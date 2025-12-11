Haberler

BM Genel Sekreteri Guterres, KDC'de şiddetin tırmanmasından derin endişe duyduğunu belirtti

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Güney-Kivu bölgesindeki şiddetin artışından ve 200 binden fazla kişinin yerinden edilmesinden endişe duyduğunu belirtti. Guterres, M23 grubunun sivil kayıplara yol açan saldırılarını kınadı ve taraflara düşmanlıkların sona erdirilmesi çağrısında bulundu.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Güney-Kivu bölgesinde şiddetin tırmanmasından ve 200 binden fazla kişinin yerinden edilmesinden derin endişe duyduğunu bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, KDC'deki gelişmelerle ilgili yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Genel Sekreter, Güney Kivu'daki şiddetin tırmanmasından ve 2 Aralık'tan bu yana 200 binden fazla insanın yerinden edilmesi de dahil olmak üzere insani sonuçlarından derin endişe duymaktadır." ifadesine yer verildi.

Genel Sekreter'in, 23 Mart Hareketi'nin (M23) bölgede sivil kayıplara yol açan saldırılarını şiddetle kınadığı vurgulanan açıklamada, BM kararları çerçevesinde derhal ve koşulsuz şekilde düşmanlıkların sona erdirilmesi çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, "(Genel Sekreter) Bu tırmanmanın, krizin sürdürülebilir bir şekilde çözülmesine yönelik çabaları ciddi şekilde baltalama riski taşıdığını ve daha geniş bir bölgesel çatışma riskini artırdığını vurguluyor." ifadesi kullanıldı.

Taraflar, 4 Aralık'ta imzalanan Washington Barış ve Refah Anlaşması kapsamındaki taahhütlerine uymaya ve 15 Kasım'da imzalanan Kapsamlı Barış Anlaşması için Doha Çerçeve Anlaşması'na tam olarak saygı göstermeye çağrıldı.

KDC'deki çatışmalar

KDC'nin doğusunda güvenliği sağlamak amacıyla bölge ülkeleri tarafından 23 Mart 2009'da imzalanan barış anlaşmasının bozulmasıyla "23 Mart Hareketi" adıyla ortaya çıkan grup, "M23" şeklinde anılmaya başlanmıştı.

Ülkede M23 üyeleri, yılbaşından bu yana devam eden saldırıları sonucu Güney-Kivu eyaletinin başkenti Bukavu, Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma başta olmak üzere birçok bölgenin kontrolünü ele geçirmişti.

KDC'nin doğusundaki çatışmalar nedeniyle yılbaşından bu yana 1 milyondan fazla kişi yerinden oldu, en az 7 bin kişi hayatını kaybetti.

BM ve KDC'nin M23'e destek vermekle suçladığı Ruanda, bu iddiaları reddediyor.

Ruanda ve KDC cumhurbaşkanları, ABD'nin arabuluculuğunda 4 Aralık'ta Washington'da bir araya gelerek çatışmaların sona erdirilmesini ve taraflar arasındaki gerilimin azaltılmasını öngören barış anlaşmasını imzalamıştı.

Kaynak: AA / Islam Doğru - Güncel
Haberler.com
