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BM, Gazze'deki mevcudiyetini azaltma kararı aldı

BM, Gazze'deki mevcudiyetini azaltma kararı aldı
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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in saldırılarını tekrar başlatmasının ardından örgütün Gazze'deki mevcudiyetini azaltma kararı aldı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, İsrail'in saldırılarını tekrar başlatmasının ardından örgütün, Gazze'deki mevcudiyetini azaltma kararı aldığı bildirildi.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER'DEN GAZZE'DEKİ MEVCUDİYETİNİ AZALTMA KARARI

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuya ilişkin açıklama yaptı. İsrail'in geçen hafta yüzlerce sivilin ölümüne yol açan korkunç saldırılar düzenlediğine dikkati çeken Dujarric, bunlar arasında BM personelinin de bulunduğunu dile getirdi.

Dujarric, İsrail'in aynı zamanda mart ayının başlangıcından bu yana insani yardım geçişine de izin vermediğini anımsatarak, "Bu nedenle BM Genel Sekreteri, zorlanarak örgütün Gazze'deki mevcudiyetini azaltma kararı aldı. Bunu sivillerin insani yardım ve koruma ihtiyaçları artarken almak zorunda kaldı. Gazze'yi terk etmiyoruz. Sivillerin yaşaması ve korunması için yardım sağlamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bu bağlamda Gazze'deki uluslararası personelin sayısının azaltılacağını ifade eden Dujarric, halihazırda Gazze'de yaklaşık 100 uluslararası BM personeli bulunduğunu, bunların 30'unun oradan ayrılacağını bildirdi. İsrailli yetkililerin Gazze'deki "askeri faaliyetlerini" sürdürme niyetinde olduğunu kaydeden Dujarric, 19 Mart'ta BM personelinin ölümüne yol açan saldırının da İsrail tarafından gerçekleştirildiğinin teyit edildiğini bildirdi.

Dujarric, Guterres'in, İsrail'in söz konusu saldırısını şiddetle kınadığını, bu konuda kapsamlı ve bağımsız bir soruşturma talep ettiğini aktardı.

ÇOK SAYIDA BM AJANSI ETKİLENECEK

BM operasyonlarının neden etkilendiğine ilişkin bir soruya cevaben Dujarric, İsrail'in saldırıları nedeniyle insanların yine yerlerinden edilmesi ve insani yardım girişinin sağlanamamasının operasyonları etkilediğini ifade etti. Dujarric, yerel personelin çalışmaların çoğunu üstlendiğini söyledi. BM'nin mevcudiyetini azaltmasının hangi ajansları etkileyeceğine ilişkin olarak ise Dujarric, BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Dünya Gıda Programı (WFP), BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), BM Kalkınma Programı (UNDP) ve BM Nüfus Fonu'nun (UNFPA) etkilenecek ajanslar arasında yer aldığını kaydetti.

Kaynak: AA / Şerife Çetin - Güncel
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Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıb8xs9brf4h:

İslam ülkelerinin bile umrunda değil gavurmu acıyacak tüm Avrupa Ukrayna için milyarlarca dolar topladı silah mühimmat yardımı yaptı Müslüman lar ise doğru düzgün yemek bile içeri geçiremedi maalesef Yeniden Refah gelecek inşallah az daha sabredin

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Haber YorumlarıÖlüyen Yürüler:

chp ile uğraşacağına netensiyonistiyle uğraşsaydın kendi adına değil Müslümanlar adına br şey yapmış olurdun

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Haber YorumlarıRealist:

Bugüne kadar müslümanlik için hiçbir şey yapmadilar. Başkanlik sisteminin ne kadar kötü işlediği bariz ortada. Sadece türbanda türban dediler şimdi kendi hemşerileri karşılar. Kudus kirmizi cizgi dediler elden gitti. Suriyede insalik dediler suriye elden gitti. Ekonomiden bahsetmek istemiyorum vergilerle milletten toplayip kendi derneklerine aktariyorlar kasa hep boş. Gazze davamiz dediler elden gitti. Hep fakir kalacak bu millet.

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Haber YorumlarıAdamin biri:

BM Gazze de var mı sizce?

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