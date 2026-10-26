BM Genel Sekreteri Guterres İsrail'e Gazze yardımı kısıtlamalarını kaldırma çağrısı yaptı

(ANKARA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Filistin halkının büyük acılar çekmeye devam ettiğini belirterek İsrail'in insani yardımlara yönelik kısıtlamalarının kaldırılması çağrısında bulundu.

Guterres, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Filistin halkı muazzam acılara katlanmaya devam ediyor. İsrail'in insani yardıma getirdiği kısıtlamalar kaldırılmalıdır. Güvenlik Konseyi tarafından onaylanan Gazze Çatışmasını Sonlandırmaya Yönelik Kapsamlı Plan'ın uygulanmasının önündeki engeller ortadan kaldırılmalıdır. Siviller korunmalıdır. ve uluslararası hukuka saygı gösterilmelidir. İki devletli çözüm, hala tek uygulanabilir yol olmaya devam ediyor: İsrail ve Filistin'in barış ve güvenlik içinde yan yana yaşaması" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA