Haberler

BM Genel Sekreterliği İçin 6 Aday Açık Oturumda Yarıştı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) – Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in bu yıl sonu görev süresinin bitecek olması nedeniyle yerine aday olan isimler BM Genel Kurulu salonunda açık oturuma katıldı.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) – Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in bu yıl sonu görev süresinin bitecek olması nedeniyle yerine aday olan isimler BM Genel Kurulu salonunda açık oturuma katıldı.

Guterres'in koltuğuna talip 6 aday, "BM Genel Sekreterliği İçin Açık Oturum: Gelecek Genel Sekreter" başlıklı tartışma programında bir araya geldi.

BM Genel Kurul salonunda gerçekleştirilen açık oturumda adaylar, BM'deki bütçe krizi ve reform çalışmalarından, uluslararası çatışma ve krizlere kadar moderatörlerin ve salondaki katılımcıların sorularını cevapladı.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi, 2022 yılına kadar BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri görevinde bulunan Michelle Bachelet, Senegal eski Cumhurbaşkanı Macky Sall, BM Ticaret ve Kalkınma Örgütü'nün genel sekreteri Rebeca Grynspan, 2018-2019 yıllarında BM Genel Kurulu başkanlığı yapan Maria Fernanda Espinosa ve Guyana'nın BM Daimi Temsilcisi Carolyn Rodrigues Birkett BM Genel Sekreterliği için adaylığını koyan isimleri oluşturuyor.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in her biri 5 yıl süren 2 dönemdir yürüttüğü Genel Sekreterlik görevi bu yıl 31 Aralık'ta sona eriyor.

Kaynak: AA
İsrail'den Mescid-i Aksa'ya skandal saldırı! Türkiye'den tepkiler çığ gibi yükseliyor

İsrail'den skandal saldırı! Türkiye'den tepkiler çığ gibi yükseliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bahçeli'nin 'Hazine yardımı' önerisine Kılıçdaroğlu cephesinden tepki

Fena ters düştüler

Yazışmalar ortaya çıktı! Tuncay Sonel istedi, polis paketleyip götürdü

Yazışmalar ortaya çıktı! Eski vali istedi, polis paketleyip götürdü
Tartışma yaratacak sözler: Şu düğünlere gitmeyin, Allah’a hesabını veremeyiz

"Bunun hesabını Allah'a veremeyiz"
Sedat Peker, kendisine küfreden şahsın vurulmasına kayıtsız kalamadı

Peker, kendisine küfreden şahsın vurulmasına kayıtsız kalamadı
İran'dan İngiltere'deki ABD üssüne tehdit

İran, Avrupa ülkesinde açık adres verdi: Orası da meşru hedefimiz
Venedik'te İtalyan adamın fırlattığı fare, Rus turisti ısırdı

Çıktığı Avrupa tatilinde Rus turistin başına gelmeyen kalmadı

Biz izlerken utandık! İki genç kızdan, beğendikleri erkeğe ahlaksız teklif

İki genç kızdan, beğendikleri erkeğe ahlaksız teklif