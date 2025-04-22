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BM Genel Sekreteri Guterres, Ian Martin'i Filistinli Mülteciler için Atadı

BM Genel Sekreteri Guterres, Ian Martin'i Filistinli Mülteciler için Atadı
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Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ian Martin'i UNRWA'nın işleyişine ilişkin stratejik değerlendirme yapmak üzere atadı. Martin, Filistinli mültecilerin durumunu inceleyecek ve olası adımları belirleyecek.

NEW Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, İngiliz Ian Martin'i BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) işleyişine ve etkisine ilişkin stratejik değerlendirme yapmak üzere atadığı bildirildi.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, atamaya ilişkin günlük basın toplantısında açıklama yaptı.

Atamanın "BM 80" girişimi çerçevesinde yapıldığını aktaran Dujarric, Martin'in UNRWA'nın etkisini, mevcut siyasi, mali ve güvenlik koşulları ile diğer kısıtlamalar altında görevini nasıl yerine getirdiğini ve bu durumun Filistinli mülteciler açısından doğurduğu sonuçlar ile riskleri inceleyeceğini söyledi.

Dujarric, Guterres tarafından UNRWA'ya ilişkin stratejik değerlendirme yapmak üzere atanan Martin'in ayrıca üye devletlerin ve BM'nin atabileceği olası adımları belirlemek ve Genel Kurul ile Güvenlik Konseyi tarafından verilen BM yetkilerini gözden geçirmekle de yetkilendirildiğini kaydetti.

En son BM Somali Misyonunun Bağımsız Stratejik Değerlendirmesi'ne liderlik eden Martin, daha önce Barışı Koruma Operasyonlarına İlişkin Yüksek Düzeyli Bağımsız Panel'de de görev almıştı.

Ayrıca, BM Genel Sekreteri'nin Özel Temsilcisi ve BM Libya Destek Misyonu Başkanı olarak görev yapan Martin, Doğu Timor, Nepal, Eritre, Ruanda ve Haiti gibi çeşitli BM saha operasyonlarında da sorumluluk üstlenmişti.

Cambridge Üniversitesinden tarih ve ekonomi alanında yüksek lisans derecesine sahip Martin, ayrıca ABD'de Harvard Üniversitesinde kalkınma ekonomisi eğitimi aldı.

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Kaynak: AA / Şerife Çetin - Güncel
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