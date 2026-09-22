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BM Genel Sekreteri Guterres: "Görev sürem boyunca Gazze'de hiçbir şeye benzemeyen bir katliam ve yıkım yaşandı. İki devletli çözümün gözlerimizin önünde yok olmasına izin veremeyiz"

Kaynak: AA