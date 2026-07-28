BM Genel Sekreteri Guterres Kıbrıs'ta

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, kapsamlı sürdürülebilir bir çözüm arayışı için toplumlara destek amacıyla Kıbrıs'a geldiğini belirtti.

Guterres, Kıbrıs ziyareti kapsamında dün akşam Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) geldi.

GKRY'ye ulaştıktan sonra sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, kapsamlı sürdürülebilir bir çözüm arayışı için toplumlara destek verme amacıyla Kıbrıs'a geldiğini kaydeden Guterres, "BM barışı dayatmaz. Sadece Kıbrıslılar, liderleri aracılığıyla bunu inşa edebilir." ifadelerini kullandı.

BM Genel Sekreteri, Kıbrıs ziyareti kapsamında bugün önce GKRY Lideri Nikos Hristodulidis ardından da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gelerek Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile görüşecek.

Kaynak: AA